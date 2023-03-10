(Глушкова) Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Коврижных Архип
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коврижных Леонтей
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Семен
Смерть
Неизвестно