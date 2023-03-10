(Глушкова) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Глушкова) Анна Родионовна

(Глушкова) Анна Родионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Коврижных Архип

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Рождение ребёнка
1760

Сын: Коврижных Леонтей

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close