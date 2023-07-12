Хлебаев Евдоким Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Хлебаев Егор Демидович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Долбешкина Арина Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрена Сазоновна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: ??мельникова Анисья Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрена Сазоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???хлыстова Ульяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрена Сазоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрена Сазоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебаев Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Матрена Сазоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Сазоновна
Смерть
Неизвестно