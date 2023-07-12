Хлебаев Евдоким Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебаев Евдоким Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Хлебаев Егор Демидович

Мать: Хлебаева Федора Никитична

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Долбешкина Арина Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрена Сазоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: ??мельникова Анисья Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрена Сазоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???хлыстова Ульяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрена Сазоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрена Сазоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебаев Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Матрена Сазоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Сазоновна

Смерть
Неизвестно
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