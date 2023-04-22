Петрова Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1902 ст.
Дочь: Петрова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#87
Рождение ребёнка
15.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#486 той же деревни крестьянский сын Феодор Афанасьевич Демин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно