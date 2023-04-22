Петрова Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1902 ст.

Дочь: Петрова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1905 ст.

Сын: Петров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#87
Рождение ребёнка
15.07.1910 ст.

Сын: Петров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#486 той же деревни крестьянский сын Феодор Афанасьевич Демин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Алексеевич

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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