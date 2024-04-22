Чумак (Удовенко) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумак (Удовенко) Марфа Григорьевна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Удовенко Григорий Вуколович

Мать: Удовенко Мария Кириловна

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
27.10.1902

Муж: Чумак Родион Федорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQQ5-Q?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-VC32 Свидетели: со стороны жениха: Конон Дорофеевич Терновый, и со стороны невесты:... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1903

Дочь: Чумак Надежда Родионовна

Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQHG-1?cc=3753994
Рождение ребёнка
10.08.1905

Сын: Чумак Феодор Радионович

Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWLF-5?cc=3753994
Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Чумак Михаил Радионович

Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29Z4-C?cc=3753994
Рождение ребёнка
18.06.1911

Сын: Чумак Леонтий Радионович

Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWVD-F?cc=3753994
Смерть
Неизвестно
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