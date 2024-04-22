Чумак (Удовенко) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
27.10.1902
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQQ5-Q?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-VC32 Свидетели: со стороны жениха: Конон Дорофеевич Терновый, и со стороны невесты:... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1903
Дочь: Чумак Надежда Родионовна
Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQHG-1?cc=3753994
Рождение ребёнка
10.08.1905
Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWLF-5?cc=3753994
Рождение ребёнка
21.05.1910
Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29Z4-C?cc=3753994
Рождение ребёнка
18.06.1911
Отец ребёнка: Чумак Родион Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWVD-F?cc=3753994
Смерть
Неизвестно