Валидова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валидова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Валидов Ахмади Мухаметъянович

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина Мухаметъяновна

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валидов Уметхужа Мухаметъянович

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагима Мухаметъяновна

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валидов Мухаметъян

Смерть
Неизвестно
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