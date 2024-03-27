Валидова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Валидов Ахмади Мухаметъянович
Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян
д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина Мухаметъяновна
Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян
д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валидов Уметхужа Мухаметъянович
Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян
д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагима Мухаметъяновна
Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян
д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валидов Мухаметъян
Смерть
Неизвестно