Володина (Савинова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
24.08.1908
Сын: Володин Александр Иванович
Отец ребёнка: Володин Иван Трофимович
Выпово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва