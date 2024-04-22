Володина (Савинова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Савинова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Семёновское-Красное, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёновское-Красное, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.08.1908

Сын: Володин Александр Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Трофимович

Выпово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Иван Трофимович

Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
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