черных василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.2007
Жена: Король-Черных Олеся
Майский, Первомайский муниципальный район, Томская область
пос. Майский, Россия
Рождение ребёнка
09.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Король-Черных Олеся
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Король-Черных Олеся