черных василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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черных василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.07.2007

Жена: Король-Черных Олеся

Майский, Первомайский муниципальный район, Томская область
пос. Майский, Россия
Рождение ребёнка
09.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Король-Черных Олеся

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Король-Черных Олеся

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