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Пестова Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1907

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907

Отец: Пестов Степан

Мать: Пестова Мария Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садаков Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садакова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садакова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садакова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1950

Дочь: Садакова Нина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1997

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