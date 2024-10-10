Пестова Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1907
Дата смерти1997
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907
Отец: Пестов Степан
Мать: Пестова Мария Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садакова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садакова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садакова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1950
Дочь: Садакова Нина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1997