Сила Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Тимофей Семенович
Мать: Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Оксинья Силовна
Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Силовна
Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Алексеевна
Смерть
Неизвестно