Сила Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сила Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Тимофей Семенович

Мать: Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Оксинья Силовна

Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Силовна

Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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