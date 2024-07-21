Софонов Георгий Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Софонов Гордей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Сафонова Ксения Мироновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафонов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Сафонова Ксения Мироновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сафонов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Сафонова Ксения Мироновна
Вступление в колхоз
1933
колхозник
Смерть
Неизвестно