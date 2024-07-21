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Софонов Георгий Гордеевич

Место рождения

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Софонов Гордей Васильевич

Мать: не указана

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Ксения Мироновна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сафонов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Сафонова Ксения Мироновна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафонов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Сафонова Ксения Мироновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сафонов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Сафонова Ксения Мироновна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Вступление в колхоз
1933
Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
колхозник
Смерть
Неизвестно

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