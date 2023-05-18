Суровцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суровцева (кулькова) Вера Петровна

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суровцева (кулькова) Вера Петровна

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева (кулькова) Вера Петровна

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