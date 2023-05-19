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Андрей Иванов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Иван Яковлев

Мать: Татьяна Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1805 ст.

Сын: Осип Андреев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Константин Андреев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Лукерья Андреева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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