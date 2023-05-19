Андрей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Иван Яковлев
Мать: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
28.03.1805 ст.
Сын: Осип Андреев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Константин Андреев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Лукерья Андреева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно