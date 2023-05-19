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Колбунов Георгий Георгиев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

04.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1916

Отец: Колбунов Георгий Акимов

Мать: Колбунова Анастасия Дмитриева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
07.02.1916
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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