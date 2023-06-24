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Путилина Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1966

Сын: Путилин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Путилин Николай

Рождение ребёнка
02.09.1973

Сын: Путилин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Путилин Николай

Рождение ребёнка
23.03.1983

Сын: Путилин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Путилин Николай

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