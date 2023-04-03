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Устинья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

23.09.1823

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1800

Дочь: Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андрианов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1807

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андрианов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андрианов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андрианов

Рождение ребёнка
06.02.1818

Сын: Адрианов (рыбаков) Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андрианов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1821

Дочь: Чернова Арина (Ирина) Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андрианов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андрианов

Смерть
23.09.1823
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