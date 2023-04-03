Устинья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти23.09.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1800
Дочь: Мавра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андрианов
Рождение ребёнка
03.06.1807
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андрианов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андрианов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андрианов
Рождение ребёнка
06.02.1818
Сын: Адрианов (рыбаков) Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андрианов
Рождение ребёнка
06.04.1821
Дочь: Чернова Арина (Ирина) Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андрианов
Смерть
23.09.1823