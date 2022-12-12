Муфтиев Ахкаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муфтиев Ахкаметдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муфтахетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Муфтиев Гиляжитдин

Мать ребёнка: ?

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Муфтеев Насретдин

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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