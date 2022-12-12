Муфтиев Ахкаметдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муфтахетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Муфтиев Гиляжитдин
Мать ребёнка: ?
Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Муфтеев Насретдин
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно