Григорьев Вячеслав Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1963
Сообщение о свадьбе (оглашение)
14.02.1991
Бракосочетание
14.02.1991
Рождение ребёнка
10.08.1991
Сын: Григорьев Денис Вячеславович
Мать ребёнка: Григорьева Светлана Ханафиевна
дер Мичурино Лениногорский район, Татарстан
Рождение ребёнка
23.01.1993 ст.
Сын: Григорьев Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Григорьева Светлана Ханафиевна