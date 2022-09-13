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Григорьев Вячеслав Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1963

Отец: Григорьев Виталий Ильич

Мать: Григорьева Надежда Петровна

Сообщение о свадьбе (оглашение)
14.02.1991

Жена: Григорьева Светлана Ханафиевна

Бракосочетание
14.02.1991

Жена: Григорьева Светлана Ханафиевна

Рождение ребёнка
10.08.1991

Сын: Григорьев Денис Вячеславович

Мать ребёнка: Григорьева Светлана Ханафиевна

дер Мичурино Лениногорский район, Татарстан
Рождение ребёнка
23.01.1993 ст.

Сын: Григорьев Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Григорьева Светлана Ханафиевна

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