Кияненко Илья Ивнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.
Мать ребёнка: Кияненко Александра Максимовна
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Старо-Мерчанской волости Валковского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно