Кияненко Илья Ивнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кияненко Илья Ивнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кияненко Александра Максимовна

Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.

Сын: Кияненко Василий Ильич

Мать ребёнка: Кияненко Александра Максимовна

Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Старо-Мерчанской волости Валковского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно

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