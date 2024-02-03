Никитин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Афанасий

Никитин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

03.11.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитон

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Рождение ребёнка
1842

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Василий

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Рождение ребёнка
1859

Сын: Никитин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Смерть
03.11.1881
от ушиба

Мы используем куки для улучшения работы сайта.