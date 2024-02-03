Никитин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти03.11.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитон
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Василий
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
1859
Сын: Никитин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Смерть
03.11.1881
от ушиба