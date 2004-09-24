Горовенко Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1970
Дата смерти24.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1990
Дочь: Макович Алёна Александровна
Отец ребёнка: Бендерский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
26.03.2000
Дочь: Ковалёва Мария Александровна
Отец ребёнка: Бендерский Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2004