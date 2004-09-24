Горовенко Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовенко Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1970

Дата смерти

24.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1990

Дочь: Макович Алёна Александровна

Отец ребёнка: Бендерский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
26.03.2000

Дочь: Ковалёва Мария Александровна

Отец ребёнка: Бендерский Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бендерский Александр Владимирович

Смерть
24.09.2004
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