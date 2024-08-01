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Алыпов Егор

Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1799 и 1807 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1861

Отец: Алыпов Савва

Мать: Алыпова Федора

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Гожнинской волости починка Короваевскаго крестьянин Ефим Кононов Алыпов
Рождение ребёнка
02.10.1910

Сын: Алыпов Яков

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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