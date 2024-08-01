Алыпов Егор
Место рождения
Дата рождения11.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1861
Отец: Алыпов Савва
Мать: Алыпова Федора
Крещение
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Гожнинской волости починка Короваевскаго крестьянин Ефим Кононов Алыпов
Рождение ребёнка
02.10.1910
Сын: Алыпов Яков
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно