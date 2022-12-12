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Гришина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1949

Отец: Гришин Василий

Мать: Гришина Варвара

Рождение ребёнка
01.05.1969

Сын: Коклихин Станислав Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.05.1975

Дочь: Коклихина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
?.05.1980

Муж: Абрамов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Владимир Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1987

Сын: Абрамов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Абрамов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коклихин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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