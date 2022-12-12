Гришина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1949
Отец: Гришин Василий
Мать: Гришина Варвара
Рождение ребёнка
01.05.1969
Сын: Коклихин Станислав Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.05.1975
Дочь: Коклихина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
?.05.1980
Рождение ребёнка
30.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Владимир Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1987
Сын: Абрамов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Абрамов Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коклихин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан