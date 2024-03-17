Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1936
Рождение ребёнка
23.02.1938
Дочь: Башмакова (Ильиных) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Ильиных Николай Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1942
Рождение ребёнка
02.07.1948
Смерть
Неизвестно