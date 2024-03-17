Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1884 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915

Отец: Беляев Никифор

Мать: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Николай Николаевич

Рождение ребёнка
29.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Николай Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1938

Дочь: Башмакова (Ильиных) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Ильиных Николай Николаевич

Рождение ребёнка
27.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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