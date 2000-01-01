Гиллер Мордух Ицков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиллер Мордух Ицков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гиллер Ицко Аронов

Мать: Гиллер Хана

Смерть
Неизвестно
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