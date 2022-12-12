Пределин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пределин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Пределин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Полетаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.11.1924
Дочь: Усикова Августа Николаевна
Мать ребёнка: Пределина Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
07.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно