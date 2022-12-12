Пределин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пределин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пределин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Пределин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Полетаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.11.1924

Дочь: Усикова Августа Николаевна

Мать ребёнка: Пределина Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
07.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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