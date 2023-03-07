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Шавкунов Антон Григорьев

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Место рождения

дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1661 г.р.

Мать

Около 1664 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Шавкунов Григорий (Авдеев)

Мать: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева

дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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