Молокович Лука (Лукаш) Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Награда
03.07.1962
Бронзовая медаль ВДНХ https://arhiv.vdnh.ru/card/card.html?cardId=f3d87907-fd6a-4ad8-9a3a-36b19bca97d8
Смерть
Неизвестно