Молокович Лука (Лукаш) Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молокович Лука (Лукаш) Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Награда
03.07.1962
Бронзовая медаль ВДНХ https://arhiv.vdnh.ru/card/card.html?cardId=f3d87907-fd6a-4ad8-9a3a-36b19bca97d8
Смерть
Неизвестно
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