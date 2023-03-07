Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Захарий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Зиновьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пимон Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Зиновьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Зиновьевна
Смерть
Неизвестно