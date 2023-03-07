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Иван Захарович

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Место рождения

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Захарий Никифорович

Мать: не указана

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Зиновьевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пимон Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Зиновьевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Зиновьевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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