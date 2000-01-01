Кандюкин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандюкин Юрий

Кандюкин Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1948

Отец: Кандюкин Пётр

Мать: Кандюкина ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close