Яковлев Петр С
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев С
Мать: Яковлева Дария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анна Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Афина Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Петрович
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Акулина Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Альбина Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Антонина Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргунова Азалия Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Зоя
Смерть
Неизвестно