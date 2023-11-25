Яковлев Петр С — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Петр С

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев С

Мать: Яковлева Дария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Анна Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Афина Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Петрович

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Алквиад Петрович

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Альберт Петрович

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Акулина Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Альбина Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Антонина Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргунова Азалия Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Зоя

Смерть
Неизвестно
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