(Новик) Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новик) Эмилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.12.1912

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.12.1912

Отец: Новик Александp

Мать: Новик ?

Рождение ребёнка
22.03.1932

Дочь: Шебалина Валентина

Отец ребёнка: Вайвод Станислав

Борзуновка, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1934

Сын: Вайвод Александ

Отец ребёнка: Вайвод Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вайвод Станислав

Смерть
1990
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