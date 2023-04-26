(Новик) Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 23.12.1912
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.12.1912
Отец: Новик Александp
Мать: Новик ?
Рождение ребёнка
22.03.1932
Дочь: Шебалина Валентина
Отец ребёнка: Вайвод Станислав
Борзуновка, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1934
Сын: Вайвод Александ
Отец ребёнка: Вайвод Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вайвод Станислав
Смерть
1990