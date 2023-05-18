Хабарова (Аникева) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарова (Аникева) Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1971

Отец: Аникев Виктор Яковлевич

Мать: Аникева Нина Николаевна

Бракосочетание
01.06.1991

Муж: Хабаров Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
23.01.1992

Дочь: Анцева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Хабаров Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
04.11.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабаров Александр Анатольевич

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