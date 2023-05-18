Хабарова (Аникева) Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1971
Отец: Аникев Виктор Яковлевич
Мать: Аникева Нина Николаевна
Бракосочетание
01.06.1991
Рождение ребёнка
23.01.1992
Дочь: Анцева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Хабаров Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
04.11.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабаров Александр Анатольевич