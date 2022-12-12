Некшина Феодора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Некшин Александр Семенович
Отец ребёнка: Некшин Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Некшин Семен Герасимов
Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1840