Некшина Феодора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некшина Феодора Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1801

Муж: Некшин Семен Герасимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Некшин Александр Семенович

Отец ребёнка: Некшин Семен Герасимов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Некшин Степан Семенович

Отец ребёнка: Некшин Семен Герасимов

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1840
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