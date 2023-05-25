Яковлева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1901 ст.
Сын: Семенов Капитон
Отец ребёнка: Михайлов Семен
Рождение ребёнка
03.03.1904 ст.
Сын: Семенов Алексей
Отец ребёнка: Михайлов Семен
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.
Сын: Семенов Евфим
Отец ребёнка: Михайлов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Семен