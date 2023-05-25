Яковлева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1901 ст.

Сын: Семенов Капитон

Отец ребёнка: Михайлов Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.03.1904 ст.

Сын: Семенов Алексей

Отец ребёнка: Михайлов Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.

Сын: Семенов Евфим

Отец ребёнка: Михайлов Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Семен

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