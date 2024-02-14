Камаев Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Мансур

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Камаев Хасян

Мать: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Военная служба
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Камаев М. красноармеец В архив Дата рождения __.__.1925 Военно-пересыльный пункт 230 азсп Выбытие из воинской части 01.10.1943 Куда выбыл 84 сд Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 852... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб в ВОВ

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