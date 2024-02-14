Камаев Мансур
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Камаев Хасян
Мать: (Абдулла Кызы) Мяхмузя
Военная служба
Неизвестно
Камаев Мансур призывник В архив Дата рождения __.__.1925 Дата и место призыва Житомирское пех. уч-ще Военно-пересыльный пункт Казанский ВПП Посмотреть на карте Выбытие из воинской части 25.01.1943 Куда выбыл 6 убр Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации Казанский ВПП Номер описи ист. информации 696575 Номер дела ист. информации 29
Военная служба
Неизвестно
Камаев М. красноармеец В архив Дата рождения __.__.1925 Военно-пересыльный пункт 230 азсп Выбытие из воинской части 01.10.1943 Куда выбыл 84 сд Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 852... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб в ВОВ