Калугин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугин Андрей Иванович

Калугин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: (Калугина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Илья Андреевич

Мать ребёнка: (Калугина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Лука Андреевич

Мать ребёнка: (Калугина) Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Арсений Андреевич

Мать ребёнка: (Калугина) Федосия Михайловна

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