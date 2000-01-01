Голубев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946

Отец: Голубев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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