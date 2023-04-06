Холопов Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения14.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1850
Отец: Холопов Иван Васильев
Мать: Холопова Ирина Данилова
Крещение
15.08.1850
Родители: села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов и законная жена его Ирина Данилова Восприемники: Александр Данилов Маковкин и Анна Васильева, жена Егорьичева. Таинство совершал священник Иоан... Показать все
Смерть
Неизвестно