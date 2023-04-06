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Холопов Петр Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1813 и 1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1850

Отец: Холопов Иван Васильев

Мать: Холопова Ирина Данилова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
15.08.1850
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов и законная жена его Ирина Данилова Восприемники: Александр Данилов Маковкин и Анна Васильева, жена Егорьичева. Таинство совершал священник Иоан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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