Преображенская Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1864 ст.
Дочь: Миловидова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Преображенский Василий Семёнович
Писчугово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно