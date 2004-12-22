Андрюков Виталий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрюков Виталий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2004

Отец: Андрюков Юрий

Мать: Ольга

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