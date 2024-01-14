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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
д. Лысково
Дата рождения
Около 1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Игнатий
Около 1814 г.р.
Мать
Татьяна
Около 1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец:
Игнатий
Мать:
Татьяна
д. Лысково
Смерть
Неизвестно
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