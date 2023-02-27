Морозов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1868
Дочь: Морозова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1870
Сын: Морозов Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1872
Сын: Морозов Вячеслав Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно