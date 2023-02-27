Морозов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1868

Дочь: Морозова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1870

Сын: Морозов Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1872

Сын: Морозов Вячеслав Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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