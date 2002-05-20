Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

09.10.1932

Дата смерти

20.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1950 г.р.
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1956 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.04.1950

Дочь: Блинов-Уточнить Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1955

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Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.12.1956

Дочь: Швецов Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Иван Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
20.05.2002
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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