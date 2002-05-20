Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения09.10.1932
Дата смерти20.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1950
Дочь: Блинов-Уточнить Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович
Рождение ребёнка
24.10.1955
Рождение ребёнка
10.12.1956
Дочь: Швецов Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович
Рождение ребёнка
08.09.1958
Рождение ребёнка
29.01.1960
Рождение ребёнка
13.05.1961
Рождение ребёнка
21.12.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
20.05.2002
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев