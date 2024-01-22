Кошубаро (Будаева) Валентина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошубаро (Будаева) Валентина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1939

Отец: Будаев Даниил Андреевич

Мать: Будаева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
19.04.1962

Дочь: Староверова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кошубаро Николай Кузьмич

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.08.1968

Дочь: Ламаш Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кошубаро Николай Кузьмич

Инта, Инта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошубаро Николай Кузьмич

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