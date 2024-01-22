Кошубаро (Будаева) Валентина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1939
Отец: Будаев Даниил Андреевич
Мать: Будаева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
19.04.1962
Дочь: Староверова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кошубаро Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
10.08.1968
Дочь: Ламаш Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кошубаро Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно