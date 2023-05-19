Пронский Владимир Ярославич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронский Владимир Ярославич

Место рождения

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1340

Дата смерти

1373

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340

Отец: Of Pronsk Yaroslav-Dmitriy Aleksandrovich

Мать: не указана

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1370

Сын: Пронский Иоанн Владимирович

Мать ребёнка: Рязанская Ольговна

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
prince of Pronsk 1344-1371, grand prince of Riazan 1371-1372
Смерть
1373
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