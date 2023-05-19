Пронский Владимир Ярославич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1340
Дата смерти1373
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340
Отец: Of Pronsk Yaroslav-Dmitriy Aleksandrovich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1370
Сын: Пронский Иоанн Владимирович
Мать ребёнка: Рязанская Ольговна
Работа или профессия
Неизвестно
prince of Pronsk 1344-1371, grand prince of Riazan 1371-1372
Смерть
1373