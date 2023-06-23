Царева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1959

Сын: Царев Иван Иванович

Отец ребёнка: Царев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Царев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солнцева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Царев Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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