Царева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1959
Сын: Царев Иван Иванович
Отец ребёнка: Царев Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Царев Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солнцева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Царев Иван Прокопьевич
Смерть
Неизвестно