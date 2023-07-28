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Шохин Филат Лазаревич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Лазарь Михайлович

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Шохин Семен Филатович

Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шохин Леонтий Филатович

Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шохина (Шохина) Ксения Филатовна

Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия-старшая Филатовна

Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия-младшая Филатовна

Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Филатовна

Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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