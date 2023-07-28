Шохин Филат Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Лазарь Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шохина (Шохина) Ксения Филатовна
Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия-старшая Филатовна
Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия-младшая Филатовна
Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Филатовна
Мать ребёнка: Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна
Смерть
Неизвестно