Гончар (Hanchar) Тимофей Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончар (Hanchar) Тимофей Демидович

Гончар (Hanchar) Тимофей Демидович

avatar

Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж

Дата рождения

22.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915

Отец: Гончар (hanchar) Демид Васильевич

Мать: Елизавета

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
13.09.1937

Сын: Гончар (hanchar) Александр

Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
27.09.1947

Сын: Гончар (hanchar) Николай

Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
16.08.1948

Сын: Гончар (hanchar) Пётр

Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
20.04.1952

Сын: Гончар (hanchar) Леонид Тимофеевич

Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
19.03.1955

Сын: Гончар (hanchar) Виктор

Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончар Мария Семёновна

Военная награда
Неизвестно
Военная награда Орден Отечественной войны II степени № наградного документа: 174 Дата наградного документа: 06.11.1985
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close