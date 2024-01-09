Гончар (Hanchar) Тимофей Демидович
Место рожденияБелорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Дата рождения22.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915
Отец: Гончар (hanchar) Демид Васильевич
Мать: Елизавета
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
13.09.1937
Сын: Гончар (hanchar) Александр
Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
27.09.1947
Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
16.08.1948
Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
20.04.1952
Сын: Гончар (hanchar) Леонид Тимофеевич
Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
19.03.1955
Мать ребёнка: Гончар Мария Семёновна
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончар Мария Семёновна
Военная награда
Неизвестно
Военная награда Орден Отечественной войны II степени № наградного документа: 174 Дата наградного документа: 06.11.1985
Смерть
Неизвестно