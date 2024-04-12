Архипова (Захарова) Дарья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Архипова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Архипова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Архипова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Архипов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович
Смерть
Неизвестно