Архипова (Захарова) Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Захарова) Дарья Захаровна

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Павлов Захар Павлович

Мать: Павлова Татьяна Андреевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Архипов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович

Бракосочетание
1901

Муж: Архипов Михаил Архипович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Архипова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Архипова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Архипов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Архипова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Архипов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Архипович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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