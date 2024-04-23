Зверев Пелагея Из Кондрашино
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова (Зверева) Анна Иовлевна
Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверев Иов Петрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зверев Иван Иович
Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
Неизвестно