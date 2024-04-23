Зверев Пелагея Из Кондрашино — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Пелагея Из Кондрашино

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова (Зверева) Анна Иовлевна

Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Иов Петрович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зверев Иван Иович

Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
Неизвестно

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